1월 마지막주 전국 4곳서 청약…2785가구 분양

[아시아경제 김혜민 기자] 1월 마지막주 전국에서 총 2700여가구가 청약을 진행한다.

23일 부동산114, 한국 부동산원 청약홈에 따르면 오는 25~30일 동안 전국 4개 단지에서 2785가구의 청약 접수가 실시된다.

오는 26일엔 '순창 남양휴튼', '동서산 영무예다음'이 1순위 청약을 진행한다.

순창 남양휴튼은 남양건설이 전북 순창군 순창읍 교성리 376번지 일원에 공급하는 아파트다. 지하 1층~지상 18층, 7개동, 전용면적 78~113㎡, 총 378가구 규모다. 인근에 순창군청, 순창군법원 등 관공서가 위치한다.

동서산 영무예다음은 충청남도 서산시 음암면에 들어서며 공급규모는 122가구다.

28일에는 GS건설이 '송도자이 크리스탈오션' 1순위 청약 접수를 받는다. 인천 연수구 송도동 396-7번지에 들어서는 이 단지는 지하 1층~지상 42층, 9개동, 총 1503가구 규모다. 전용면적 84~205㎡의 중대형 타입 위주로 조성된다. 인근에 워터프론트호수, 수변산책로, 센트럴파크 등을 갖췄다. 2022년에는 수도권광역급행철도(GTX)-B노선의 착공이 예정돼 서울 도심접근성을 높인 광역교통망이 확충될 전망이다.

오피스텔은 오는 25일 경기도 시흥시 정왕동에 들어서는 거북섬 더웰에서 청약접수를 시작한다.

한편 이번주 문을 여는 견본주택(모델하우스)은 ▲세종 리첸시아 파밀리에 H2블록·H3블록 ▲양주 옥정 더원 파크빌리지 ▲e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴 ▲경북 다산 월드메르디앙 엔라체 ▲부산 연산포레 서희스타힐스 등이다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr