[아시아경제 유병돈 기자] 남광토건은 금하씨앤디와 389억 규모의 경기도 고양향동지구 오피스텔 신축공사 계약을 체결했다고 22일 공시했다.

계약금액은 388억9710만원이며 이는 2019년 매출 대비 16.47%에 해당하는 규모이다. 계약기간은 실착공일로부터 24개월이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr