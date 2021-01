아스트라제네카·화이자 백신 유통, SK바이오사이언스가 맡는다

초저온 냉동고 공급 등 예방접종 준비

[아시아경제 김지희 기자] 질병관리청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 유통관리체계 구축·운영 사업 수행기관으로 SK바이오사이언스가 선정돼 계약 체결을 완료했다고 22일 밝혔다. 이에 따라 SK바이오사이언스는 아스트라제네카, 얀센, 화이자 백신 및 코백스 퍼실리티 백신 물량에 대한 유통·보관을 담당하게 된다.

SK바이오사이언스는 백신별로 맞춤형 콜드체인 관리체계를 구축해 백신 운송 중 실시간으로 온도 유지 여부, 배송 경로 등을 모니터링 할 수 있는 시스템을 운영할 계획이다.

엠투클라우드가 협력업체로 참여해 IoT 기반의 통합관제센터 구축으로 실시간 온도 관리 및 백신 위치 추적시스템을 구축한다. 지트리비앤티, 동원아이팜은 유통 협력업체로 참여한다. 동원아이팜은 ?75℃ 백신 보관을 위한 한국초저온 물류창고 확보, 물류센터 구축을 담당한다.

화이자 백신 콜드체인 유지를 위한 초저온 냉동고 설치도 준비 중이다. mRNA 백신 접종기관인 접종센터별로 초저온 냉동고를 구비·설치해 백신 보관 조건을 유지, 백신 유효기간 내 차질 없이 접종이 시행될 수 있도록 할 계획이다.

정은경 질병관리청 청장은 “백신의 철저한 유통관리체계 구축은 안전한 접종을 위한 가장 중요한 핵심 업무이므로, 접종 시행 전까지 세심하고 차질 없이 준비해 나갈 것”이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr