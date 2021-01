◆고위감사공무원 승진

▲비서실장 황해식

▲심사관리관 장병원

◆3급 승진

▲재정·경제감사국 제4과장 남가영

▲행정·안전감사국 제5과장 김만석

▲지방행정감사2국 대전사무소장 김태성

▲지방행정감사2국 대구사무소장 전우승

▲운영지원과장 최익성

◆4급 승진

▲시설안전감사단 제2과 최광식

▲지방행정감사2국 대전사무소 임종문

▲지방행정감사2국 대전사무소 이정복

▲지방행정감사1국 제3과 유연경

▲국방감사단 제2과 형용준

▲심사관리관실 심사1담당관실 김민정

▲기획조정실 기획담당관실 정종현

▲기획조정실 결산담당관실 김종동

▲심의실 법무담당관실 이연경

▲심의실 심의지원담당관실 김현준

▲심의실 심의지원담당관실 권정아

▲적극행정지원단 재심의담당관실 임지란

▲적극행정지원단 재심의담당관실 배상준

▲인사혁신과 강민주

▲운영지원과 박욱규

