홍남기 "2月 국회서 뉴딜법안 통과"…올 상반기 경기부양 '속도전'

김용범 1차관 "비대면·재택근무 전환 활용 일자리, 1분기 집중 채용"

[세종=아시아경제 손선희 기자, 장세희 기자] 정부가 우리 경제의 체질을 개선하기 위해 데이터기본법 등 뉴딜 관련 법안 20여개를 2월 임시국회에서 처리하기로 했다. 추진 속도를 높여 성장의 기틀을 마련하겠다는 뜻이다. 또 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 어려운 경제 상황을 감안해 올해 예정한 직접 일자리의 80%를 1분기에 채용할 방침이다.

기획재정부 등 관계부처는 22일 홍남기 경제부총리 겸 기재부 장관 주재로 정부서울청사에서 관계장관회의(녹실회의)를 열고 한국판 뉴딜 10대 입법과제 추진 상황을 점검하며 이같이 의견을 모았다. 회의에는 최기영 과학기술정보통신부 장관, 성윤모 산업통상자원부 장관, 구윤철 국무조정실장, 강성천 중소벤처기업부 차관, 이호승 청와대 경제수석이 참석했다.

참석자들은 이 자리에서 데이터기본법, 탄소중립 이행법 등 20개 내외 법안이 2월 국회에서 우선적으로 입법될 수 있도록 국회와 적극 협력하기로 했다.

이들 법안은 한국판 뉴딜의 핵심 과제인 ‘데이터댐’과 그린뉴딜 사업을 추진하기 위한 핵심으로 꼽힌다. 데이터기본법을 통해 데이터를 생산·수집·가공하고 체계적으로 관리하기 위한 법적 근거가 마련되면 5G, 인공지능(AI) 융합·활용이 더욱 활발해질 것으로 기대된다. 참석자들은 또 2050 탄소중립을 실행을 위한 탄소중립이행법 처리에도 속도를 높일 방침이다.

김용범 기재부 1차관도 이날 ‘제3차 혁신성장 전략점검회의 겸 한국판뉴딜 점검회의’ 등을 주재한 자리에서 경기활력대책 추진 현황을 점검하며 ‘신속한 추진’을 거듭 강조했다. 김 차관은 모두발언에서 "비대면(언택트)·재택근무 전환 등을 적극 활용해 1분기에 집중적으로 채용 활동을 개시하겠다"며 "코로나19로 인한 사업 지연이 없도록 관계부처가 집행 현황을 꼼꼼히 챙겨달라"고 당부했다. 정부는 올해 고용 충격에 대비해 직접일자리 104만개를 만들 계획인데, 이 중 80%를 1분기에 집중 채용할 방침이다.

김 차관은 또 "공공기관에서도 전년 대비 1000명 증가한 2만6000명 이상을 신규 채용하고, 상반기에 45% 이상 채용할 예정"이라며 "지방공기업 신규 채용은 경영평가 반영 등을 통해 최대한 채용 규모를 확대해 구직이 장기화되고 있는 청년층에 양질의 일자리를 제공하겠다"고 말했다. 이어 "중앙정부 사업뿐 아니라 지방자치단체 일자리 사업의 신속한 추진을 통해 하나의 일자리라도 새로이 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

이 외에도 스마트 의료 인프라 구축 사업인 ‘닥터앤서 2.0’ 사업에 향후 4년간 총 280억원을 지원하기로 했다. AI를 활용한 정밀의료 서비스 대상을 폐암·간질환·피부질환 등 12개 질환으로 확대할 계획이다.

