"콜라겐+엘라스틴 함께 챙긴다" CJ오쇼핑 닥터원, '엘라스틴 콜라겐' 론칭

CJ오쇼핑 건강식품 PB '닥터원', '애플트리 김약사네'와 협업해 공동개발

[아시아경제 김유리 기자] CJ오쇼핑 건강식품 PB '닥터원'은 콜라겐과 엘라스틴을 동시 섭취할 수 있는 '닥터원 엘라스틴 콜라겐'을 24일 론칭한다.

닥터원은 바이오 헬스케어 기업 팜스빌의 자체 브랜드 '애플트리 김약사네'와 공동 개발해 '닥터원 엘라스틴 콜라겐'을 출시했다고 22일 밝혔다.

엘라스틴은 피부 탄력에 직접적으로 관여하는 성분으로 '탄성 단백질'이라고 불린다. 콜라겐이 피부 속 뼈대라면 엘라스틴은 콜라겐이 빠져나가지 않도록 신축성 있게 묶어주는 지지대 역할을 한다.

회사 측은 이 제품이 프랑스산 엘라스틴 가수분해물과 180년 된 프랑스 에이샤르트사의 피쉬콜라겐을 배합해 제조됐다고 설명했다. 회사 관계자는 "체내 흡수율과 이용률을 높이기 위해 효소처리 가수분해 용법을 적용했다"며 "100% 스페인산 자몽 농축액을 더해 상큼 달콤한 맛을 느낄 수 있고 젤리 타입에 개별 스틱 포장으로 돼 있어 간편하게 섭취할 수 있다"고 말했다. 1일 1회 1포 섭취가 권장된다.

닥터원 엘라스틴 콜라겐은 오는 24일 오전 1시 CJ오쇼핑을 통해 론칭된다. 상품 구성은 16주 섭취 분량 8박스(총 112포)에 17만8000원, 8주 섭취 분량 4박스(총 56포)에 9만9000원이다. 생방송 중 구매 시 ARS 1만원 할인과 무이자 12개월 할부 혜택도 제공된다.

임지영 CJ오쇼핑 헬스푸드사업팀 상품기획자(MD)는 "겨울철 추운 날씨는 물론 실내 난방에 오래 노출되며 피부 건조증을 호소하는 사람들이 많아지고 있다"며 "고객들의 피부 탄력 고민을 해결해보고자 기획한 상품인 만큼 간단한 섭취를 통해 피부 관리에 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

한편 닥터원은 2019년 하반기 론칭한 CJ오쇼핑 건강식품 PB로 '닥터원 망고다이어트', '닥터원 탱글탱글 콜라겐', '닥터원 프로틴 실크펩타이드' 등이 대표 상품이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr