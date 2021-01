쿠론, 신민아와 함께 봄·여름 캠페인 화보 공개

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문의 여성 핸드백 브랜드 ‘쿠론’이 배우 신민아와 함께 한 2021 봄·여름 시즌 캠페인 ‘아이엠 쿠론 : 히어 & 나우'(I Am Couronne : HERE & NOW)를 공개한다고 22일 밝혔다.

이번 시즌 테마는 소소한 일상 속 크고 작은 도전을 통해 얻는 진정한 소확성(소소하지만 확실한 성취'으로, 이제 맞는 키워드 9개 화보를 꾸몄다.

첫 번째 화보 키워드는 '나에게 어울리는 스타일링 방법'으로 '멜리아 릴레' 가방과 소화할 수 있는 오피스 스타일을 선보인다. 두번째 키워드는 '나를 위한 시크릿 안식처'로 '셀레나 플로츠' 가방을 내세워 여성스러운 매력을 살렸다.

세 번째 키워드 '포근한 힐링 홈 만들기'에서는 '밀라 레이디' 가방을 통해 도회적인 멋을 드러냈다. 이 외에도 나만의 공간속, 가드닝 만들기, 지금 바로 쉬어가기, 나에게 주는 선물 등이 ‘소확성’의 키워드로 등장할 예정이다.

이번 캠페인 제품은공식 온라인 사이트 코오롱몰과 공식 사회관계방서비스(SNS) 인스타그램, 전국 오프라인 매장에서 공개된다.

쿠론 관계자는 “예측할 수 없는 팬데믹 상황에서도 하루하루 작지만 뿌듯한 성취감을 이뤄가길 바라는 마음에 이 캠페인을 준비했다”며 “쿠론의 브랜드의 이미지 강화를 위해 앞으로도 다양한 노력을할 것”이라고 밝혔다.

