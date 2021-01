관악구, 만화로 보는 ‘재미있고 가치있는 사회적경제 이야기’ 출간

사회적경제에 대한 주민 인식 및 지역내 사회적경제 기업 인지도 제고에 기여...영상물로도 제작, 라이브관악 및 관악사경 유튜브 채널에서 누구나 시청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 사회적경제를 소재로 한 만화책 ‘재미있고 가치있는 사회적경제 이야기’를 출간했다.

이 사업은 2020년도 서울시 지역사회혁신과제에 선정되어 사회적경제 개념 및 지역 내 (예비) 사회적기업에 대한 소개를 접근하기 쉬운 웹툰 형식으로 제작해 사회적경제에 대한 이해도 향상 및 인식 제고를 목적으로 추진했다.

책은 만화책 형태로 제작해 아이부터 어른들까지 관심을 가질 수 있는 내용으로 구성했다. 1장은 버려지는 길고양이들이 많아지는 사회문제를 사회적경제 방식으로 풀어감으로써 사회적경제에 대한 개념을 소개하고 있으며, 2장은 관악구 (예비) 사회적기업에 대한 정보를 재미있는 만화 형태로 담았다.

구는 제작된 만화책을 21개 동 주민센터와 초·중·고등학교 및 도서관, 복지관 등에 배포해 누구나 쉽게 읽을 수 있도록 비치했다.

또 해당 웹툰은 영상을 통해서도 만나볼 수 있다. 해당 내용을 영상물로 편집해 누구나 쉽게 볼 수 있도록 제작, 구공식 유튜브 라이브관악 또는 관악사경 채널에서 언제든 시청할 수 있다.

박준희 구청장은 “사회적경제에 대한 주민의 관심을 높이고, 지역 내 사회적경제 기업의 인지도 향상을 위해 재미있고 가치있는 사회적경제 이야기를 출간했다”며 “코로나19 장기화로 힘든 상황 속에서도 (예비) 사회적기업이 어려움을 딛고 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

