코웨이 '듀얼클린 가습공기청정기', 24일 CJ오쇼핑서 첫 론칭 방송

신규 렌털 고객 대상 렌탈료 6개월 면제 혜택 제공

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선)는 CJ오쇼핑을 통해 '코웨이 듀얼클린 가습공기청정기' 홈쇼핑 판매 론칭 방송을 선보인다고 21일 밝혔다.

오는 24일 오후 2시55분부터 약 70분간 진행되는 이번 방송에서는 위생·성능·관리 편의성이 강화된 '코웨이 듀얼클린 가습공기청정기' 렌털 판매가 진행된다. 해당 제품 신규 렌털 시 6개월 동안 렌털료 면제 혜택이 제공된다. 방송을 통해 구매한 고객 전원에게는 미니쿠치 샌드위치 메이커 등 사은품도 증정한다.

코웨이 듀얼클린 가습공기청정기는 공기질과 습도를 동시에 관리할 수 있어 출시 직후부터 큰 호응을 얻고 있다. 공기청정 필터 시스템을 통해 실내 공기를 1차로 청정한 뒤, 깨끗해진 공기에 초미세수분입자를 더해 듀얼로 깨끗해진 청정 가습을 제공한다. 물이 증발하는 원리를 이용한 자연기화식 가습방식으로 눅눅함 없이 넓은 공간을 고르게 가습해 쾌적한 습도를 유지할 수 있으며 4단계 필터 시스템으로 극초미세먼지를 99.99% 이상 제거해 효과적인 실내공기질 관리가 가능하다고 코웨이는 설명했다.

또 이 제품은 특허 출원한 '워터락' 기술로 수조 속 물 고임을 방지함으로써 대장균을 99.99% 감소시킨다. 가습 기능을 실행하지 않을 땐 자동으로 수조 내 물 공급이 차단되며, 남아있는 물이 수조 및 가습필터를 오염시키지 않도록 자동 건조 기능이 작동돼 세균 번식을 최소화 한다. 물통과 수조는 매일 손쉽게 분리해 세척할 수 있도록 설계해 관리 편의성을 높였다.

심병희 코웨이 마케팅실장은 "청정한 공기부터 위생적인 가습까지 한번에 제공하는 듀얼클린 가습공기청정기를 생동감 있게 소개하기 위해 홈쇼핑 방송을 준비했다"며 "다양한 판매 채널을 통해 손쉽게 렌털 서비스를 제공할 수 있도록 고객 소통 창구를 확대해나갈 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr