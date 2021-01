리릿, 'KF94 컬러마스크' 출시…기념 이벤트 진행

내달 2일까지 전 제품 최대 80% 할인 판매

[아시아경제 김철현 기자] 생활용품 전문 브랜드 리릿은 내달 2일까지 '리릿 KF94스타일 마스크' 출시 기념 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

행사 기간 온라인 판매처에서 리릿 상품을 구매하면 자동으로 이벤트에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 총 200명에게 프리미엄 메모리폼 매트리스, 리릿 스타일 컬러 마스크 등 경품을 증정한다. 자세한 사항은 리릿 홈페이지에서 확인 가능하다.

새로 출시하는 리릿 KF94 스타일 황사방역용 마스크는 그레이·네이비·레드와인·베이지등 4가지 색상이다. 식품의약품 안전처의 허가를 받은 제품으로 건강과 패션을 동시에 챙길 수 있다.

리릿 관계자는 "마스크가 일상이 된 요즘 기능성과 스타일을 모두 갖춘 컬러 마스크 출시를 기념해 이벤트를 진행한다"며 "필요한 것에만 집중해 소비자가 고민 없이 선택할 수 있는 미니멀 라이프 생활용품 전문 브랜드로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

리릿은 다음달 2일까지 최대 80% 할인 행사도 진행한다. 대표 상품은 ▲KF94 황사마스크 ▲간편집밥밀키트 ▲미니 크로와상▲아기물티슈 ▲천연펄프 화장지 ▲깨끗한 은하수 생수 ▲톡톡스파클링 탄산수 ▲왕왕 칫솔 ▲자연유래성분 액체세제 ▲듀얼 무선 가습기 ▲칫솔살균기 ▲인바디체중계 등이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr