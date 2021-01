與, "바이든 정부 출범에 한미동맹 강화·친환경 시대 동참"(종합)

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 소속 의원들은 21일 조 바이든 대통령의 신 행정부 출범을 축하하며 한미동맹 강화와 한반도 평화를 강조했다. 또한 바이든이 대선 공약으로 내세웠던 친환경 정책에 대해서도 국내 '그린뉴딜' 정책과 함께 발걸음을 맞출 수 있을 것이라고 기대했다.

21일 이낙연 더불어민주당 대표는 오전 페이스북을 통해 "한국과 미국은 한반도의 평화와 번영을 위해 변함없이 함께 전진할 것"이라고 말했다.

이낙연 대표는 "바이든 대통령이 그 동안 보여준 외교와 정치에서의 탁월한 지도력을 높게 평가한다"며 "외교리더십이 한반도의 안정과 평화에 크게 기여할 것이라 믿어 의심치 않는다"고 강조했다.

이어 "한국 국민은 역사적인 ‘북·미 싱가포르 합의’를 토대로 한반도 비핵화와 평화를 이룩하는 과정에서 바이든 대통령과 늘 함께 하겠다"며 "취임을 축하한다"고 밝혔다.

이 대표는 한미동맹에 대해서도 "미래를 향해 더욱 더 발전할 것"이라며 "오랜 경험과 지혜, 그리고 통합의 리더십으로 미국을 하나로, 세계를 평화로 이끌길 바란다"고도 덧붙였다.

김태년 더불어민주당 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "문재인-바이든 행정부가 과거 김대중 클린턴 정부 간 파트너십을 교훈 삼으면 한반도 평화 프로세스 재가동의 지혜를 찾을 수 있을 것"이라며 "선순환 관계 구축을 신속히 해야한다"고 말했다.

김 원내대표는 "고위급 인사 교류를 조기 추진하고 새로운 동북아 평화질서 구축을 위해 튼튼한 한미공조가 시행되어야한다"고 강조했다.

국회 외교통일위원장인 송영길 더불어민주당 의원은 친환경 정책에 주목했다. 송 의원은 이날 페이스북을 통해 "바이든 대통령은 스스로 주장한 것처럼 클린에너지 슈퍼파워 미국이 됨으로써 다시 미국이 위대해지는 전환점을 만들 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이어 "(바이든은) 미국의 모든 외교정책과 국가안보정책 그리고 무역정책에 기후변화정책을 반영할 것이라고 천명했다"면서 "기후변화정상회의를 소집해 협력을 요청할 것으로 예상된다"고 내다봤다.

또한 정부의 2050 탄소중립화와 그린뉴딜 정책 등을 언급하면서 "바이든 정부의 의지에 상응할 정도로 우리 정부도 잘 준비를 해야겠다"며 "한미동맹이 가치동맹으로, 인류공동체문제 해결의 선도적인 동맹으로 발전해가기를 기원한다"고 끝맺었다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr