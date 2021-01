창원시 상수도사업소, '올해 업무 목표 보고회' 개최

플러스 성장 원년 실현 위한 목표 추진전략 보고

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 상수도사업소가 20일과 21일 부서별 2021년 업무 목표 보고회를 했다.

이번 보고회에서 ‘인구 반등’, ‘경제 V-턴’, ‘일상 플러스’ 3대 목표와 연계한 담당별 목표를 1건씩 설정했다.

또 부서별 핵심 목표 2건을 설정해 자체 추진전략을 수립해 보고했다.

올해 상수도사업소 핵심 업무 목표는 수돗물 음용률 28.5% 달성, 스마트 상수도 기반 구축 80% 완료이다.

이 외에 단수사고 잠재 위험률 감소, 자체 수질기준 강화, 수돗물 안심 확인제 강화 등 다양한 목표들이 제시됐다.

권경만 상수도사업소장은 “플러스 성장의 원년을 실현하기 위해 각 부서에서는 역동적으로 업무를 추진해 설정된 목표를 달성할 수 있도록 힘써 줄 것”을 당부했다.

