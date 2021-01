[아시아경제 이정윤 기자] 가수 성시경이 악성 댓글을 단 누리꾼들을 경찰에 고소했다.

서울 서초경찰서는 21일 성시경 측이 악플러들에 대해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손)과 모욕 등 혐의로 수사해 달라며 낸 고소장을 전날 접수했다고 밝혔다.

경찰은 현재 성시경 측이 고소한 악플러 숫자 등을 파악하고 있다.

성시경은 지난해 11월 자신의 인스타그램을 통해 "이제 더 이상 간과하면 안될 것 같다. 인격 모독, 악성 루머 유포 저도 너무 상처지만 절 좋아하는 사람에게도 얼마나 상처였을까 생각하면 마음이 아프다"라며 법적 대응을 예고했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr