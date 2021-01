골프존이 ‘스노우맨을 잡아라(사진)’ 이벤트를 펼친다.

다음달 16일까지 약 한 달 간 스크린골프에 다양한 선물까지 받는 1석2조 프로모션이다. 4개의 신규 코스에서 플레이하면 그린피 이용권과 거리측정기, 아이언 등 총 5000만원 상당의 푸짐한 경품을 선물한다. 비전 플러스, 투비전, 투비전 플러스 시스템이 설치된 전국 매장에서 로그인 후 페어웨이에 등장하는 스노우맨을 3회 이상 맞추면 된다. 18홀을 모두 완료해야 참여가 가능하다.