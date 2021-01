[아시아경제 한진주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 경남제약헬스케어 경남제약헬스케어 223310 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,320 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-14일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일반기보고서 제출 마감…쌍용차 등 42개사 관리종목 지정 close 에 단일판매ㆍ공급계약 해지 관련 공시 번복을 이유로 불성실공시법인으로 지정한다고 20일 밝혔다.

불성실공시법인 지정은 오는 21일이다. 부과벌점은 6점이며 경남제약의 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)은 64.8점이다.

