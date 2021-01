"'무단점유' 스카이72 골프장 등록 취소해야"…인천공항공사, 인천시에 요청

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천국제공항공사가 지난해 말 임대계약이 만료된 골프장 운영사업자 '스카이72'와 법적 다툼을 본격화한 가운데, 이와 별도로 인천시에 스카이72의 체육시설업(골프장업) 등록을 취소해 줄 것을 요청하고 나섰다.

20일 인천시 등에 따르면 인천공항공사는 19일 '스카이72 골프클럽 등록요건 변경에 따른 체육시설업 등록취소 검토 요청' 공문을 보냈다.

공항공사는 "스카이72와 맺은 협약상의 토지사용 기한이 지난해 12월 31일 끝났다"며 "스카이72가 운영권 만료기한 이후에도 골프장 영업을 계속 하려면 체육시설업 등록을 변경해야 하는데 부동산 임대차계약서가 없으니 등록을 취소하는게 마땅하다"고 주장했다.

체육시설의 설치·이용에 관한 법률 32조에는 타인 소유의 부동산에 체육시설을 운영하고자 하는 경우 '부동산의 임대차계약서등 사용권을 증명할 수 있는 서류'를 제출하도록 규정하고 있다. 단, 단서조항으로 부동산 사용권 증빙서류의 경우 사업계획의 승인 또는 변경시점과 비교해 변동이 없는 경우에 한해 제출을 생략하도록 했다.

스카이72의 경우 운영권 만료기한이 지났기 때문에 이후에도 영업을 계속 하려면 체육시설업 등록을 변경해야 하는데, 부동산 임대차계약서가 없으니 등록을 취소해야 한다는 게 공항공사의 입장이다.

인천공항공사 관계자는 "스카이72의 체육시설업등록이 취소되지 않고 유지될 경우 그 피해가 고스란히 제3의 이용자들에게 돌아갈 수 있다"고 우려했다.

실제 드림골프레인지 골프 연습장의 이용 쿠폰의 경우 향후 영업금지가 이뤄지면 미소진분에 대한 보상이 쉽지 않기 때문이다.

또 LPGA등 국제 경기나 연부킹 단체의 경우에도 기존 사업자의 영업 존속이 불확실한 상황에서 어떤 단체도 선뜻 경기 개최나 연부킹 거래를 진행하지 않을 것이라는 점에서 인천시가 스카이72에 대한 체육시설업 등록을 취소해 사전에 혼란을 막아야 한다는 입장이다.

공항공사는 이미 지난해 11월 인천시에 사업자가 변경될 것이라는 것을 알렸지만, 인천시는 현재 양측이 임대차계약 문제로 소송중인 만큼 선뜻 나설 수 없다는 애매한 입장을 취하고 있다.

앞서 지난 5일 인천공항공사는 스카이72를 상대로 토지를 반환과 2021년 1월1일 골프장 소유권을 무상 증여하기로 체결한 계약 이행을 촉구하는 소송을 인천지법에 제기했다.

공사는 또 스카이72가 토지를 무단 점유하면서 부당이득을 취하고 있다며 손해배상과 스카이72 계좌에 대해 가압류도 신청도 할 방침이다.

이에 대해 스카이72는 계약연장이 안되면 골프장 시설물(지상물매수청구)과 골프장 조성비를 달라(유익비상환)며 맞소송으로 대응하겠다는 입장이다.

한편 공항공사는 스카이72의 부지 사용기한 만료 3개월을 앞둔 지난해 9월 KMH신라레저를 새로운 골프장 사업자로 선정했다.

하지만 스카이72가 공항공사의 골프장 부지를 무단·불법 점유해 법원 소송으로 비화하면서 KMH신라레저측은 골프장 운영 준비에 큰 차질을 빚고 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr