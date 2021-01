국민의힘 "3개부처 개각, 끝없는 회전문 인사…위기 의식 없어"

최형두 원내대변인 "초당파적 의지 없어"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 20일 외교부 장관과 문화체육관광부 장관, 중소벤처부 장관 등 3명의 개각 인사에 대해 '끝없는 회전문 인사'라며 비판했다.

20일 최형두 국민의힘 원내대변인은 서면 논평을 통해 "문재인 정부의 끝없는 회전문 인사는 위기 인식도 초당파적 의지도 없다"고 지적했다.

이날 문재인 대통령은 강경화 외교부 장관의 후임으로 정의용 전 청와대 국가안보실장을 임명했다. 문화체육관광부 장관에는 황희 더불어민주당 의원, 중소벤처기업부 장관에는 권칠승 권철승 의원이 각각 내정했다.

최 대변인은 이같은 인사에 대해 "대통령 측근 말고 장관 후보가 그리 없나"면서 "외교부 장관 후보자는 바이든 시대 새로운 접근법을 기대하기 어려워 보이고 문화체육관광 분야 전문성이라고는 찾아볼 수 없는 문체부장관 후보자"라고 했다. 중소벤처부장관 후보자에 대해서도 "중소상공, 스타트업계의 기대와는 딴판"이라며 "오로지 민주당 의원 입각뿐"이라고 평가했다

최 대변인은 "위기에 빠진 나라와 국민은 안중에 없는 장관 인사"라면서 "국민의힘은 국민과 함께 인사청문회에서 철저히 검증할 것"이라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr