신한금융투자, '신용스쿨' 이용자 2000명 돌파

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 주식 신용매수 서비스를 처음 신청하는 투자자를 대상으로 신용거래의 장단점 과 위험에 대해 알기 쉽게 안내하는 ‘신용스쿨’ 이용자가 2000명을 돌파했다고 20일 밝혔다.

지난해 12월 21일 서비스를 시작해 20 영업일 만에 이용자 2000명을 돌파해 1일 100여명의 투자자가 수강한 신용스쿨은 신한금융투자가 실시하는 주린이를 위한 신 투자문화 캠페인’의 일환이다.

신한금융투자 MTS 앱 '신한알파'를 통해 제공되는 신용스쿨은 초보 투자자들의 주식과 신용 거래에 대한 이해를 돕는 내용으로 구성된 교육 콘텐츠이다. 초보 투자자들이 필수적으로 알아야 할 내용을 직관적으로 구성해 신용거래의 방법과 위험요인, 담보비율, 반대매매와 관련한 내용을 쉽게 배울 수 있다. 또 주식투자를 위한 기술적 지표, 투자 실패담 등 다양한 내용도 함께 확인할 수 있다.

이외에도 신한금융투자는 바람직한 투자 문화 정착을 위해 '주린이'를 위한 신 투자문화 캠페인’을 진행하고 있다. 또 신용스쿨 이외에도 ‘처음 주식’ 도서 출간, 주린이를 위한 웹세미나를 준비하는 등 투기가 아닌 투자의 개념을 정립하고자 노력하고 있다.

