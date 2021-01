버팀목자금, 9일만에 소상공인 252만명 지원…"목표 조기 달성"

11~19일까지 총 3조4901억 지급

[아시아경제 김보경 기자] 지난 11일부터 19일까지 9일간 버팀목자금을 신청한 소상공인 252만명에게 총 3조4901억원이 지급됐다.

중소벤처기업부는 20일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 매출 하락 등 피해를 본 소상공인 1인당 최대 300만원을 지원하는 '소상공인 버팀목자금' 지급 상황을 발표했다.

중기부에 따르면 이달 11~19일까지 9일 동안 소상공인 252만명에게 버팀목자금 3조4901억원이 지급됐다. 이로써 설 연휴 전까지 전체 280만명의 90%를 지원하겠다는 정부 목표를 20일 가량 앞당겨 달성했다.

앞서 정부는 지난해 12월 버팀목자금 지원 계획을 발표하면서 "설 연휴 전까지 대상자 280만명의 90%(252만명)에게 지원하겠다"고 목표를 세운 바 있다.

버팀목자금은 19일 하루 동안 1만13명이 온라인을 통해 신청했으며, 20일 오전 8시까지 이들에게 116억원을 지급했다.

오는 25일부터는 그간 1차 신속지급 대상에 포함되지 않았던 소상공인을 데이터베이스에 추가해 문자안내와 함께 지원한다.

중앙재난안전대책본부의 연말연시 특별방역 강화조치로 집합금지를 이행한 실외겨울스포츠시설(부대업체 포함)과 영업제한을 받은 숙박시설 소상공인이 지원대상에 포함될 예정이다.

지방자치단체가 추가 제출한 집합금지·영업제한 소상공인과 새희망자금을 받지 못한 소상공인 중 지난해 1~11월 개업하고 12월 매출이 9~11월 월평균 매출보다 감소한 일반업종도 지원 대상에 포함된다.

