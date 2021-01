[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부는 20일 "박영선 장관이 이날 아침 사의를 표명했다"고 밝혔다.

중기부에 따르면 박 장관은 "강원 산불피해현장에서 시작해 코로나19 극복을 위한 버팀목자금 집행 점검 전통시장 현장, 백신주사기 스마트공장화까지 1년 9개월여(654일)함께 한 중소벤처기업부 출입기자들에게 감사한다"는 메시지를 전했다.

박 장관은 이날 오후 2시 대전청사에서 예정된 중소벤처기업부 확대간부회의를 주재한 후 일정을 마칠 예정이다. 별도의 이임식은 없는 것으로 전해졌다.

