LG화학, '글로벌 이노베이션 콘테스트' 개최

올해 지속가능, DX 분야 신설 등 에너지, 미래소재 포함 총 4개 부문 대상

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학이 미래 성장동력 확보를 위해 전 세계 지속가능한 혁신 기술을 찾아 나선다.

LG화학은 19일 국내외 유수의 대학 및 연구기관을 대상으로 '제3회 글로벌 이노베이션 콘테스트(GIC)'를 개최한다고 밝혔다.

이에 오는 25일부터 3월 31일까지 에너지(Energy), 지속가능(Sustainability), 미래소재(Advanced Material), DX(Digital Transformation) 등 총 4개의 분야에서 혁신 기술 아이디어를 접수 받는다.

글로벌 이노베이션 콘테스트는 우수한 혁신 기술을 발굴하기 위해 LG화학이 국내 화학 업계 최초로 전 세계를 대상으로 진행하는 기술 공모전이다. 올해는 '더 나은 미래를 위해 과학을 인류의 삶에 연결합니다'라는 비전에 맞춰 미래 성장을 위해 필요한 지속가능과 DX 분야를 신설했다.

각 분야별 공모 주제를 살펴보면 에너지(Energy) 분야는 전기차를 비롯한 e-mobility용 배터리의 성능, 수명, 안전성을 획기적으로 개선하는 ▲차세대 양극재 ▲고체 전해질을 주제로 한다.

지속가능(Sustainability) 분야는 식물 등 생물 자원을 원료로 친환경 플라스틱을 개발하는 ▲화이트 바이오(White Bio), 재생(PCR) 플라스틱을 비롯한 ▲리사이클링, 에너지 절감 및 폐기물, 탄소배출 저감 등을 주제로 한다.

또 단백질을 인공적으로 개조해 보다 뛰어난 기능을 갖게 하는 ▲단백질 공학 ▲신약 발굴 등 생명과학 부문의 최첨단 기술도 모집한다.

미래소재(Advanced Material) 분야는 인공위성과 자동차 등에 첨단 단열재로 각광받는 에어로겔을 비롯한 슈퍼 단열재, 고탄성 생분해 플라스틱 소재의 일회용 장갑, 열에 강하고 단단하면서도 가벼워 자동차 경량화 소재로 활용되는 열경화성 소재, 차세대 플라스틱 공정 및 설계 등이 있다.

마지막으로 디지털 트랜스포메이션(DX) 분야는 인공지능(AI)을 활용해 실험 데이터를 자동으로 분석하는 실험실 자동화(lab automation)를 주제로 아이디어를 모집한다.

지원자는 모집분야 외에도 혁신적인 솔루션이 필요한 분야에 대해 아이디어를 제안할 수 있다. 차세대 혁신 기술 개발 및 산학협력 연구 성과 창출에 관심이 있는 국내외 석학 및 연구진은 누구나 참여가 가능하며, 공모전 공식 홈페이지를 통해 기술 제안서를 제출하면 된다.

LG화학은 내부 전문가 및 선정위원회를 구성해 각 사업본부의 중장기 전략과 실질적인 시너지 창출이 가능한 연구 과제를 선정하는데 초점을 둘 계획이다. 또 해당 기술의 혁신성과 상용화 가능성 등을 고려한 제안서 평가를 통해 최종 과제를 선정할 예정이다. 최종 선정된 과제는 7월 중으로 지원자에게 개별 통보된다.

최종 과제로 선정된 대학 및 연구기관에는 연구기간 내 국내 화학기업 최대 규모인 연간 최대 15만달러의 연구 개발비를 지원하고 효과적인 과제 진행을 위한 LG화학의 기술 교류와 연구원 파견 등의 기회도 제공한다.

한편, LG화학은 국내 대학 신임교수들을 대상으로도 연구과제 공모를 진행한다. 2월 1일부터 3월 31일까지 LG화학의 사업분야와 연관된 혁신 기술을 모집하며, 선정된 교수진에는 연간 최대 8000만원의 연구 개발비를 지원한다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr