[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원해양경찰서는 16일 동두말 인근 해상에서 전복된 채 발견된 A호(1.13t, 연안복합, 승선원 1명)의 선장 허모씨(44년생)가 숨진 채 발견됐다고 18일 밝혔다.

해경에 따르면, 지난 16일 02시께 전복된 A호 선박을 발견하고, 함정·민간구조선, 헬기, 구조대 등을 동원해 해상과 수중 수색을 했다.

군부대의 협조를 받아 해안가 수색도 해 왔다.

하지만 실종자는 사고 2일만인 18일 09:30분께 사고해역 인근의 수중에서 민간구조선 B호(잠수기어선)의 잠수사가 발견했다.

가족의 확인을 통해 실종자로 판명되었다고 전했다.

창원해경에서는 정확한 사고 경위에 대해 조사할 예정이다.

