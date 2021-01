[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 중고차 거래 플랫폼 'KB차차차'의 중고차 다이렉트 금융한도 조회 서비스 이용고객을 대상으로 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.

중고차 다이렉트 금융한도 조회 서비스는 365일 24시간 영업점 방문이나 별도의 서류 제출 없이 모바일로 한도조회가 가능한 서비스다. 대출 신청 시 심사 등급에 따라 최저 연 2.7%의 금리로 대출을 받을 수 있다.

이번 이벤트는 이날부터 다음달 17일까지 진행되며, 해당 서비스를 이용한 후 KB차차차 이벤트 페이지에 응모하면 추첨을 통해 스타벅스 커피쿠폰(500명)을 제공한다. 또 중고차 다이렉트 금융한도 조회 서비스를 통해 KB캐피탈 금융을 이용한 후 이벤트 페이지에 응모한 고객에게는 모바일 주유권 5만원(100명)을 제공한다.

