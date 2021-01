신발·손목 착용하는 스마트밴드 '화웨이밴드 4e' 출시

러닝·사이클링·농구 등 운동모드 제공

[아시아경제 한진주 기자] 화웨이가 손목과 신발에 착용할 수 있는 스마트밴드 '화웨이 밴드 4e'를 국내에 출시한다.

18일 화웨이 컨슈머비즈니스그룹은 이날부터 화웨이 밴드 4e를11번가, 지마켓, 네이버쇼핑 등 온라인을 통해 판매한다고 밝혔다. 블랙 색상으로만 출시되며 가격은 2만9000원이다.

화웨이 밴드 4e는 0.5인치 흑백 스크린과 스트랩으로 구성되며 무게는 6g이다. 배터리는 77mAh로 한 번 충전하면 14일 가량 사용할 수 있다. 걷기·달리기 상태를 확인하고 걸음 수, 이동거리, 소모된 칼로리 및 기타 데이터를 기록할 수 있다.

잠들어 있는 동안 자동으로 수면 데이터를 기록해준다. 화웨이 헬스앱을 통해 깊은 수면, 얕은 수면, 기상 등의 데이터를 확인할 수 있다. 5ATM 레벨의 방수 기능으로 수영, 서핑 등에도 사용 가능하다. 메시지·통화 수신 알림·알람·휴대전화 찾기 등의 기능도 제공한다.

화웨이 밴드 4e는 러닝, 사이클링, 농구 등 스포츠 활동에 유용한 운동 모드를 제공한다. 러닝의 경우, 6축 센서가 탑재돼 사용자의 보폭, 지면 접지 시간, 체공 시간, 체공 시간 비율, 착지 패턴, 케이던스(분당 페달 회전 수), 착지 충격, 스윙 각도, 외전 등 9가지의 데이터를 측정한다. 운동방식 모니터링은 물론이고 달리기 자세 분석 등의 콘텐츠도 제공한다.

신발에 착용하고 실외 사이클링 모드로 운동을 할 경우, 평균·최고 케이던스, 운동 시간, 평균 속도, 최고 속도, 상승고도 등의 데이터를 측정한다. 최적의 페달링과 높은 효율의 사이클링 운동을 할 수 있게 도와준다. 농구를 할 때 수직 점프 높이, 공중 체류 시간, 움직임 속도, 점프 횟수 등의 평균치와 최고치의 데이터를 알려주고 운동 결과 점수·모니터링도 제공한다.

