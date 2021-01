"내일 새벽 예상보다 많은 눈" … 중대본, 오후 8시 '비상 2단계' 격상

제설작업 철저·출근시간 조정·대중교통 증편 특별지시

[아시아경제 조인경 기자] 수도권과 강원 영서 남부 등에 폭설 예비특보가 발효되고 지역에 따라 눈발이 날리면서 중앙재난안전대책본부가 17일 오후 8시를 기해 중앙재난안전대책본부 비상단계를 2단계로 격상했다.

중대본은 이날 오후부터 비상 1단계를 가동하고 있었으나, 밤부터 18일 새벽 사이 전국에 예상보다 많은 눈이 내릴 것으로 보이자 이같이 선제 조치했다고 밝혔다.

전해철 중앙재난안전대책본부장은 "늦은 밤, 새벽 시간 강설이 예보돼 교통 혼잡과 사고가 우려되는 바 제설제 사전 살포 등 안전대책을 철저히 추진해야 한다"며 "출근시간 대중교통 증차 계획을 마련하고, 행정기관과 공공기관에는 교통혼잡이 발생하지 않도록 출근시간을 조정하라"고 지시했다.

중대본은 또 관계부처와 지방자치단체 등에서 자체 비상근무 체계를 강화하고 가용 역량을 총동원해 국민 불편과 피해가 최소화되도록 철저한 대응을 당부했다.

