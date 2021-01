산업부, 태양광·수소 등 R&D에 올해 1.1조 투입

"그린뉴딜·탄소중립 핵심기술 집중투자"

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 올해 1조1326억원을 태양광·수소 등 연구개발(R&D)에 투입한다고 밝혔다. 2050 탄소중립 원년을 맞아 원천기술 개발에 역량을 집중할 방침이다.

산업부는 19일 올해 상반기 에너지 기술개발 신규과제 119개를 공고한다고 18일 밝혔다. 그린 뉴딜과 탄소중립 실현을 뒷받침하는 기술을 개발하는 게 목표다.

지난해엔 9506억원을 투자해 수상태양광 상용화, 수소충전소 핵심부품 국산화, 초급속 전기차 충전시스템 개발 등을 했다.

올해는 지난해보다 19.1% 많은 1조1326억원을 R&D에 투입한다. 상반기 신규과제에 2142억원을 쓴다.

그린 뉴딜과 탄소중립 정책을 실현해야 하기 때문에 올해는 지난해보다 더 많은 예산을 투입해야 한다는 게 산업부의 설명이다.

우선 상반기에 신·재생에너지 수요 관리와 온실가스 감축 등 56개 과제에 1259억원을 투입한다. 수소경제 활성화를 위해 수소·연료전지에 1257억원을 투자한다. 투자액을 지난해 822억원보다 52.9% 늘린다.

이렇게 R&D를 성과를 낸 뒤 수요기업(대기업) 구매와 신시장 창출을 할 수 있도록 한다. 올해 48억원을 들여 '공공에너지 선도투자 사업'을 신설한다.

이를 위해 공기업이 의무적으로 입찰제안요청서(RFP)에 참여해야 하는 과제 17건을 발굴했다. 상반기에 10개, 하반기에 7개 과제를 공고할 예정이다.

R&D 성과물을 공기업이 구매할 수 있도록 '에너지공기업 수요연계 기술개발사업 운영지침'을 제정한다. 또 상반기 중에 '에너지 R&D 성과물의 공공구매 활성화 방안'을 수립할 예정이다.

R&D 과정에서의 안전관리를 강화한다. 수소충전소·에너지저장장치(ESS) 등의 안전성을 높이는 기술개발에 302억원을 투입한다. 지난해 261억원보다 15.8% 늘렸다.

기업의 에너지 전환을 유도하기 위해 융복합 산업단지 기업 중 에너지산업 매출액이 전체의 50% 이상인 업체를 '에너지특화기업'으로 뽑아 지방세를 깎아준다.

또 국회 상임위원회에서 계류 중인 '융복합단지법' 개정안에 특화기업 지원, 전담기관 지정 등의 근거를 마련한다.

기술혁신형 에너지 강소기업 육성에 46억7000만원을, 에너지 인력 양성에 452억8000만원을 각각 투자한다. 상반기 중에 에너지융복합대학원 3개를 추가로 지정할 예정이다.

산업부는 오는 3~4월 중 사업계획서를 접수한 뒤 선정평가를 통해 사업수행자를 정할 계획이다. 5월까지 협약을 한 뒤 자금을 본격 지원할 예정이다.

이번 공고 관련한 자세한 사항은 산업부와 에너지기술평가원 홈페이지에서 확인할 수 있다. 다음달 5일 유튜브 사업설명회를 개최해 공고 내용, 과제 신청 방법, 향후 일정 등을 안내한다.

