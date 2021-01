코로나에도 작년 ICT 수출 증가…"올해도 성장"

반도체, 컴퓨터·주변기기 등 전년비 3.8% 증가

작년 6월 이후 7개월 연속 증가…"경제 회복 견인"

[아시아경제 문채석 기자] 한국 정보통신기술(ICT) 수출이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 플러스(+)를 기록하는 저력을 보였다. 올해는 반도체, 유기발광다이오드(OLED) 패널 등 부가가치가 높은 상품을 중심으로 증가세를 보일 것으로 전망된다.

산업통상자원부는 지난해 ICT 수출은 1836억달러, 수입은 1126억달러, 수지는 710억불 흑자로 잠정 집계됐다고 18일 밝혔다. 수출은 역대 최대 반도체 슈퍼 호황기였던 2018년 2203억달러, 2017년 1976억달러에 이어 3위를 기록했다.

세계 경제 둔화로 상반기에 전년보다 2.8% 줄었지만 6월부터 7개월 연속 증가해 하반기엔 10.2% 성장했다. 반도체가 1002억5000만달러로 5.4%, 컴퓨터 및 주변기기가 139억1000만달러로 53.1% 증가했다.

덕분에 중국(홍콩포함) 868억8000만달러(0.1% 증가), 베트남 297억8000만달러(9.6%), 미국 221억3000만달러(20.4%), 유럽연합(EU) 112억5000만달러(4.8%) 등 주요 시장으로의 수출이 늘었다.

세부적으로 살펴보면 반도체의 경우 수출이 2018년 1282억달러에 이어 역대 2위인 1003억달러를 기록했다. 특히 시스템반도체는 반도체 위탁생산(파운드리)을 중심으로 수출을 늘리면서 303억달러로 역대 최대 기록을 세웠다.

디스플레이의 경우 상반기에 -16.1%였다가 하반기에 4.5% 증가했다. 부가가치가 높은 유기발광다이오드(OLED) 수출이 109억달러를 기록하며 2019년의 103억달러를 넘어 최대 기록을 경신한 덕분이다.

산업부는 올해 ICT 수출도 증가세를 이어갈 것으로 내다봤다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파를 수습하면서 글로벌 경제가 성장세를 회복하고, 5G 서비스 확대로 반도체와 OLED 패널 등 수요가 늘 것으로 내다봤다.

단, 산업부는 구체적인 올해 ICT 수출액을 제시하진 않았다.

산업부 관계자는 "최대 수출 품목인 반도체는 5G서비스와 인공지능 등 산업계의 수요가 확대돼 올해에도 ICT 수출 성장을 이끌 전망"이라고 설명했다.

