강창일 신임 주일대사 "文, 스가 만남 기대…美 바이든, 일본 편향 없을 것"

"바이든, 일본 위안부 문제 등 역사 문제 잘 알아"

스가 총리, 남관표 주일대사 이임 접견 거부엔 "결례라는 생각"

"文 대통령, 아주 강력한 한일관계 개선 의지 있어"

[아시아경제 임철영 기자] 강창일 신임 주일대사가 문재인 대통령이 스가 요시히데 일본 총리와 만남을 원하고 있으며 조 바이든 미국 대통령 당선인은 한일 역사문제에 대한 이해가 높아 우려만큼 일본에 기울지 않을 것이라는 전망을 내놨다.

17일 강 대사는 화상으로 진행된 기자간담회에서 "양국 관계 정상화와 협력 체제 강화를 위해 애써 달라는 문재인 대통령의 당부가 있었다"면서 "문 대통령은 아주 강력한 양국 관계 개선 의지를 가지고 있다"고 전했다.

그러면서 문 대통령의 원칙에 입각한 대화 의지에 대해 재차 강조했다. 강 대사는 "(문 대통령이) 스가 총리와 만나 진솔하게 이야기하고 있다는 말을 했다"면서 "일본 동경올림픽의 성공 개최를 위해 필요하면 어떤 역할도 마다하지 않겠다는 말도 했다"고 덧붙였다.

앞서 스가 총리가 남관표 주일대사 이임 접견을 거부한 점에 대해서는 '결례'라고 평가했다. 강 대사는 문 대통령이 미국 대사로 이동하는 도미타 고지 대사를 만나 많은 이야기를 나눈 점과 대비하면서 "결례라는 생각이 든다. 이임 인사인데 받아줬었어야 하지 않느냐 생각하는데 개인 사정 있었는지는 잘 모르겠다. 왜 못 만났는지 인사 못했는지는 잘 모르겠다"고 말했다.

현재 한일 관계에 대해서는 1965년 국교 수립 이후 최악의 상황이라고 진단했다. 강 대사는 "과거 역사갈등으로 많은 고비 있었으나 그 일은 그것이고 경제 안보 등에서 협력하면서 잘 극복해왔지만 지금은 역사 갈등에서 경제 안보 분야까지 전선 확대돼버렸다"면서 "그래서 최악의 상황이 된 것"이라고 분석했다.

이에 대한 해법과 관련해서는 전문가들의 의견을 수렴해 머리를 맞대고 진지하게 논의해 정치적 해결책을 모색해야 한다고 강조했다. 특히 일제 강제징용 배상 판결 문제 해법에 대해 "제가 파악한 것만 12가지"라면서 법은 법이고 정치적으로 풀어가야 한다고 언급했다.

강 대사는 "두 나라는 교류 협력하며 같이해야 할 일이 산적해있다"면서 "경제협력, 안보협력, 한·미·일 3각 공조체제의 강화, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 공동 대응, 도쿄 올림픽의 성공적 개최, 저출산 인구 감소, 지역균형 발전 문제 등 이루 다 헤아려갈 수 없을 정도"라고 말했다.

이어 그는 "해법과 관련해서도 많은 전문가들로부터 다양한 의견이 제시되고 있다. 그런 논의들을 잘 수행해서 해결책을 강구해나가려는 의지와 지혜가 필요하다고 생각한다"면서 "며칠 전 일본 위안부 문제데 관한 한국 법원 판결이 있었는데 이에 대한 대응과정에서 지난날 오류를 반복해서는 안될 것"이라고 덧붙였다.

아울러 조 바이든 행정부 출범 이후 한일 관계 문제와 관련해서는 트럼프 행정부와 달리 일본쪽으로 기울지 않을 것으로 내다봤다. 강 대사는 "바이든 당선인은 위안부 문제에 대해 잘 알고 있다"면서 "일본에 기울 것이라고 생각하지 않는다"고 전망했다.

이어 "과거 트럼프 정부는 일본 편을 많이 들었고, 지소미아의 경우에는 미국의 강한 의지에 따라 졸속으로 수용했다"면서 "삼각 공조하에서 미국의 동아시아 전략 세워져 있고 미국은 그걸 중시하기 때문에 가운데 한일 화해에 엄청난 노력을 기울일 거라고 알고 있다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr