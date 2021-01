정 총리 "2주간 상황 주시…필요시 방역조치 추가조정 검토"

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 17일 "앞으로 2주간의 상황을 면밀히 주시하며, 필요하다면 방역 조치의 추가 조정도 검토하겠다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 이같이 말했다.

앞서 정부는 16일 중대본 회의에서 이날 종료될 예정이던 '사회적 거리두기'(수도권 2.5단계·비수도권 2단계)와 5인 이상 모임금지 조치를 이달 말까지 2주 늘리고, 그 직후 설연휴 특별방역대책을 시행하기로 했다.

헬스장과 노래방 등 일부 시설의 영업은 허용했다. 이 때문에 3차 대유행의 감소세가 유지될 수 있을지 우려하는 목소리가 나온다.

정 총리는 "완화된 조치로 감염이 다시 확산하지는 않을까 우려하는 국민들도 계신다"며 "아직 확실한 안정세에 이르지 못한 상황에서, 방역만 생각했다면 기존의 강력한 조치들을 그대로 유지했을 것"이라고 설명했다.

그는 "벼랑 끝에 선 민생의 절박함과 계속된 거리두기로 지쳐 계신 많은 국민을 외면할 수 없어 고심 끝에 마련한 대안"이라며 "각계와 끊임없이 소통하면서, 현장의 어려움을 조금이라도 덜어드릴 방안도 계속 고민하겠다"고 말했다.

국민에게 방역 조치 실천을 당부하는 것도 잊지 않았다. 정 총리는 "조금만 더 힘내달라고 다시 말씀드리는 것이 송구스럽습니다만, 'K-방역'을 만들어주신 국민 여러분께 철저한 이행과 실천을 다시 한번 간곡히 부탁드린다"고 했다.

한편 정 총리는 행정안전부, 국토교통부 등 관계부처에 서울, 수도권, 충청·전라·강원 지역 등 폭설이 우려되는 지역에서 교통 등이 차질을 빚지 않도록 대처하라고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr