◇국장급 전보

▶농림축산검역본부 영남지역본부장 안용덕

◇국장급 파견

▶농어업·농어촌 특별위원회 사무국 부국장 박성우 ▶교육훈련(국가공무원인재개발원) 박순연 ▶교육훈련(국방대학교)전한영

◇과장급 전보

▶국립농산물품질관리원 기획조정과장 노영호

◇과장급 파견

▶교육훈련(세종연구소) 남현수

