아르헨티나서도 영국발 변이 바이러스 감염 첫 사례 나와

[아시아경제 권재희 기자] 아르헨티나에서도 영국발 변이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 처음으로 나왔다.

16일(현지시간) CNN방송이 아르헨티나 과학기술혁신부를 인용해 보도한바에 따르면 첫 변이 바이러스 확진자는 영국에 거주하던 아르헨티나 시민으로 확인됐다. 지난달 말 독일 프랑크푸르트를 거쳐 아르헨티나에 입국했다. 입국 당시에는 무증상이었다고 당국은 밝혔다.

아르헨티나는 지난달 20일 영국을 오가는 직항 노선을 폐지했다.

기존 바이러스보다 훨씬 전염력이 강한 영국발 변이 바이러스는 지난달 중순 처음으로 세계보건기구(WHO)에 보고된 이 후 한 달 만에 전 세계 수십개 나라로 번진 상태다.

현재까지 178만명의 누적 확진자가 발생한 아르헨티나는 지난주 재확산 억제를 위해 시민들의 야간 활동과 10인 이상 모임을 금지하는 봉쇄 조치를 재도입한 바 있다.

한편 아르헨티나는 이날 러시아로부터 스푸트니크 코로나19 백신 2차 물량 20만회분을 공급받았다.

