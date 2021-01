공모주 청약 해볼까… 이번 주 일정은

[아시아경제 장효원 기자] 이번 주(1월18~22일) 일반 청약을 진행하는 공모주는 선진뷰티사이언스, 모비릭스, 씨앤투스성진, 핑거, 솔루엠 등 5개사다.

◆선진뷰티사이언스=선진뷰티사이언스는 자외선 차단제, 색조 화장품, 스킨케어 제품 원료 생산을 주력으로 하고 있다. 지난해 3분기 말 기준 매출액 357억원, 영업이익 36억원을 기록했다. 2007~2019년 연평균 매출 성장률은 13.2%다.

기관 투자자 대상 수요예측 결과 경쟁률이 1431.28대 1로 집계됐다. 코스닥 역대 3위 경쟁률 기록이다. 공모가는 희망가격 범위 상단인 1만1500원으로 확정됐다. 주관사는 신한금융투자, 삼성증권이다. 일반 청약일은 오는 18~19일이다.

◆모비릭스=모비릭스는 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 전문 업체다. '벽돌깨기', '마블미션', '세포확장전쟁' 등 200여 종의 게임을 제공하고 있다.

지난해 3분기 기준 매출액과 영업이익, 당기순이익은 330억원, 71억원, 59억원이다. 전년 동기 대비 매출액은 7.85% 증가, 영업이익과 당기순이익은 각각 52.28%, 58.86% 성장했다. 대표주관사는 한국투자증권, KB증권, 신영증권이다. 일반 청약일은 오는 19~20일이다.

◆씨앤투스성진=씨앤투스성진은 자체 생산한 MB원단을 기반으로 에어필터와 보건용·산업용 마스크를 제조한다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액 1161억원, 영업이익 549억원, 당기순이익 229억원을 각각 기록했다. 이는 2019년 전체 매출 475억원을 뛰어넘은 사상 최대 실적이다.

기관투자자 수요예측은 1010.02대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망밴드 상단인 3만2000원으로 결정됐다. 대표주관사는 미래에셋대우다. 일반 청약일은 오는 19~20일이다.

◆핑거=핑거는 디지털 금융서비스 구축용 플랫폼 개발과 서비스 제공을 하는 회사다. 디지털 금융서비스 구현에 필요한 핀테크 원천 기술을 보유하고 있다. 신한은행, KEB하나은행, IBK기업은행 등 국내 최다 금융권 스마트 뱅킹 구축 레퍼런스를 갖고 있다.

2019년 연결 매출액은 600억원, 영업이익은 47억원을 기록했다. 지난해 3분기까지 누적 실적은 매출액 423억원, 영업이익 28억원이다. 전년 동기 대비 매출은 13.1% 증가했고 영업익도 25.8% 늘었다. 대표 주관사는 대신증권이다. 오는 21~22일 일반 청약을 진행한다.

◆솔루엠=솔루엠은 2015년 삼성전기에서 분사해 설립된 전자부품 전문 제조기업이다. 전자 제품에 필요한 전원을 공급하는 사업에 기반해 전자 가격 표시기(ESL), '3 in 1 Board' 제품 등으로 사업 영역을 넓혀가고 있다.

지난해 3분기 연결기준 누적 매출액은 8120억원, 영업이익은 458억원, 당기순이익은 340억원이다. 대표 주관사는 미래에셋대우, KB증권이다. 오는 21~22일 일반 청약을 진행한다.

