영국 경제, 코로나 재봉쇄에 7개월만에 마이너스 성장

[아시아경제 성기호 기자] 영국 경제가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 7개월 만에 마이너스 성장을 기록했다. 이는 봉쇄조치 재도입의 영향으로 분석된다.

영국 통계청(ONS)은 지난해 11월 국내총생산(GDP)이 전월 대비 2.6% 감소했다고 15일(현지시간) 발표했다.

영국 경제는 코로나19 1차 봉쇄조치가 본격화한 지난해 4월 -19.5% 이후 6개월 연속 플러스 성장했다. 그러나 9월(1.1%)에 이어 10월(0.6%) 성장폭이 축소되더니 11월에는 결국 역성장으로 돌아섰다.

이는 코로나19 재확산에 맞춰 지난해 11월 4주간의 2차 봉쇄조치 때문이다. 이에 비필수업종 가게 영업금지로 서비스 부문이 3.4% 줄면서 전체 GDP 축소로 이어졌다.

여기에 더해 영국 정부는 코로나19 확산세가 멈추지 않자 올해 들어 3차 봉쇄조치를 시행 중이다. 3차 봉쇄는 최소 오는 3월까지 적용될 것으로 전망된다. 여기에 올해부터 유럽연합(EU)과 완전히 결별하면서 당분간 교역에 혼란이 발생하는 등 악영향이 예상된다.

