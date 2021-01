진주시, 코로나19 극복 비대면 농산물 판로 확보 나서

농산물 온라인 쇼핑몰 구축 본격화



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 농산물 온라인 쇼핑몰 구축사업을 통해 농산물 온라인 구매 확대 등 지역 농산물의 비대면 판로 확대를 본격화한다고 15일 밝혔다.

시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 농업인들의 농산물 판매 등 판로의 어려움을 극복하고 비대면 판매 활성화를 위해 올해 상반기 진주시 농산물 온라인 쇼핑몰을 구축하고 본격 운영에 나선다는 계획이다.

쇼핑몰 구축은 농업인, 전문가 등 의견 수렴하고 입찰을 통해 전문 대행사 선정해 진행한다.

또 몰이 조기에 안착할 수 있도록 운영에 관한 조례를 제정해 농산물 입점과 비대면 판매를 위한 지원방안, 홍보 등 지원할 예정이다.

시는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 농업인들을 위해 올해 농산물 공동선별비 지원사업에 전년 대비 5억원 증가한 18억원을 지원한다.

농산물 공동선별에 따른 품목별 공동선별비를 지원함으로써 일자리 창출 및 물류비용 감소로 농업경영에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

조규일 진주시장은 “코로나19 장기화로 인해 다른 산업군과 마찬가지로 일차 산업도 온라인 중심으로 유통체계가 바뀌고 있다”며 “이에 대응해 농산물 온라인 쇼핑몰 구축·운영을 통해 농가소득 증대에 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

