[아시아경제 원다라 기자] 신세계아이앤씨 가 보통주 3만주를 처분하기로 했다고 15일 공시했다. 처분대상 주식 가격은 13만4500원으로, 총 처분 예정금액은 40억3500만원이다. 회사측은 이번 자기주식 처분 결정 이유에 대해 "유통주식수 확대 및 거래활성화"라고 설명했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr