레인보우포켓, 아름다운교육공동체상에 후원금 기부

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 레인보우포켓(대표 이문순)이 아름다운교육공동체상 위원회에 후원금 300만 원을 전달했다.

15일 아름다운교육공동체상 위원회에 따르면 전날 진행된 후원금 전달식에는 레인보우포켓 이문순 대표와 아름다운 교육공동체상 위원회의 두재균 위원장과 이강선 집행위원장·서두석 사무총장 등이 함께했다.

이문순 레인보우포켓 대표는 “지난 한 해 코로나19로 인해 어려운 교육 환경 속에서도 우리의 미래인 아이들을 위해 애써주신 교직원들께 감사드린다”며 “앞으로도 전북 교육 발전에 도움이 될 수 있는 역할을 지속적으로 모색할 것”이라고 말했다.

두재균 위원장은 “전북 교육발전을 위한 남다른 관심으로 후원해주셔서 감사드린다”고 전했다.

한편, ‘아름다운교육공동체상 위원회’는 두재균 운영위원장, 장병훈·이강선 집행위원장, 서두석 사무총장 등 20여 명의 시민공동체로 구성됐다.

제2회 아름다운교육공동체상 시상식은 오는 27일 전북도교육청 2층 대강당에서 전북 학교운영위원장 협의회와 공동주관한다.

