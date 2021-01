제주서 1명 추가 확진…누적 493명

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주에서 14일 하루 코로나19 확진자 1명이 추가로 발생했다.

15일 제주특별자치도에 따르면 전날 자정까지 1384명에 대한 진단검사를 실시한 결과, 1명이 양성 판정을 받아 제주 493번 확진자로 분류됐다.

최근 1주일간 일평균 신규 확진자 수는 2.4명(8~14일 17명)으로 전날 3.1명(7~13일 22명)보다 0.7명 더 감소했다.

이날 추가 확진자는 없는 상태다.

제주에서는 이달 현재까지 72명의 신규 확진자가 나왔으며, 누적 확진자는 493명으로 늘었다.

제주 493번 확진자는 지난 13~14일 이틀 간 수도권을 방문한 이력이 있는 것으로 조사됐다. 그는 서울에서 제주로 입도한 후 제주국제공항에 마련된 워크스루 선별진료소에서 진행한 검사에서 확진 판정을 받았다.

방역당국은 493번 확진자와 관련해 도내 동선과 접촉자 등을 파악하기 위한 역학조사를 진행하고 있다.

제주 493번 확진자는 현재 제주의료원 음압병상으로 이송돼 격리 치료를 받고 있다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr