日외무상, 韓 '위안부 배상 판결' 재차 비판…"효과적 조치 검토"

[아시아경제 정현진 기자] 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 15일 한국 법원의 위안부 피해자 위자료 지급 판결에 대해 "도저히 있을 수 없는 비정상적인 상황"이라면서 효과적인 조치를 고민하겠다고 말했다.

NHK방송에 따르면 모테기 외무상은 이날 기자들을 만나 "이번 판결에 대해 국제법상으로나 양자 관계상으로 도저히 생각할 수 없는 비정상적인 사태가 발생해 매우 유감스럽게 생각한다"고 말했다. 이어 한국 정부가 국제법을 위반하고 있고 한국이 적절한 조치를 취해야한다는 기존 일본 정부의 입장을 반복했다.

모테기 외무상은 또 "모든 선택사항을 염두에 두고 확실하게 대응해 나가겠다"면서 "한국으로부터 적극적인 대응을 이끌어 나가야하며 외교상 의견 교환도 계속하는 가운데 어떤 조치가 가장 효과적일지 결정해 나가겠다"고 말했다.

일본 정부는 지난 8일 서울중앙지법이 위안부 피해자에게 위자료를 지급하라는 판결이 나온 이후 지속적으로 반발하고 있다. 국제사법재판소(ICJ) 제소하거나 아이보시 고이치 신임 주한 일본대사의 부임을 늦추는 방안 등이 대응 조치로 검토되고 있다고 일본 외신들은 보도했다.

