LG전자, CES서 혁신제품 139개 어워드 수상

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2021에서 24개의 혁신상과 공식 어워드를 포함해 총 139개의 상을 받았다고 15일 밝혔다.

LG 올레드 TV는 공식 어워드 파트너 엔가젯 선정 TV 부문 최고상과 CTA 선정 최고 혁신상을 석권했다. LG 올레드 TV는 2015년 이후 7년 연속으로 CES 최고 TV가 됐다.

차세대 올레드 패널을 탑재한 신제품 올레드 에보(OLED evo)도 다수의 유력 매체로부터 찬사를 받았다. 이 제품은 보다 정교한 파장의 빛을 내 기존 대비 선명한 화질을 표현하고 밝은 화면을 보여준다.

미국 IT 매체 디지털트렌드는 “이보다 더 화려할 수 없다”며 올레드 에보를 극찬했다. 더 밝고 생생한 화면, 4개의 HDMI 2.1 포트, 뛰어난 게이밍 성능 등 모든 것을 갖췄다고 평가했다.

영국 IT 매체 왓하이파이는 올레드 에보를 CES 2021 최고 제품 및 기술 가운데 첫 번째로 꼽았다. 매체는 이 제품이 “올레드 기술의 한계를 논하는 비평가들에게 의심할 여지 없이 확고한 대답”이 된다고 말했다.

LG 생활가전, 다수 매체 어워드 석권

프리미엄 LG 생활가전도 다수 매체들로부터 어워드를 받았다.

▲충전·비움·보관을 한번에 하는 프리미엄 무선청소기 코드제로 A9 신제품 ▲음성인식 기능 갖춘 LG 인스타뷰 냉장고 ▲풀 글라스 노크온 디자인의 LG 인스타뷰 냉장고▲에어수비드 기능 갖춘 LG 인스타뷰 씽큐 오븐 ▲공기청정기의 특허 기술 및 노하우가 담긴 전자식 마스크 ▲복잡한 재배과정을 자동화한 프리미엄 식물재배기 ▲오브제컬렉션 상냉장 하냉동 냉장고 ▲제품 설치부터 사용, 관리에 이르기까지 최적의 상태로 제품을 관리해주는 프로액티브 서비스 등이 특히 높은 관심을 끌었다.

차세대 전략 스마트폰 LG 롤러블도 모바일 기기 부문 엔가젯 최고상을 포함해 다수의 어워드를 받았다. LG전자는 CES 프레스 콘퍼런스 영상을 통해 제품 디자인 일부를 보여주는 티징 형식으로 LG 롤러블을 선보였다. LG 윙과 LG 벨벳도 총 3개 어워드를 받았다.

대화면과 휴대성을 겸비한 LG 그램 17 노트북, LG 울트라기어 게이밍모니터 등 IT 제품들도 골고루 혁신성을 인정받았다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr