'감사원 도 넘었다'는 임종석에…野 "우리편 보호가 감사원 사명인가"

[아시아경제 이지은 기자] 감사원이 탈원전 정책이 반영된 전력수급기본계획 수립 절차의 적정성 여부에 대한 감사에 나선 것과 관련, 임종석 전 청와대 비서실장이 '도를 넘었다'고 지적하자 야권도 일제히 비판에 나섰다.

윤희숙 국민의힘 의원은 15일 페이스북을 통해 "자기일 하겠다는 감사원이 '선을 넘었다'니 '우리편 보호'가 감사원의 사명이고 지켜야 할 '선'인가"라고 반문했다. 임 전 비서실장이 페이스북에 감사원의 감사를 '선을 넘었다'고 비판하며 "윤석열 검찰의 냄새가 난다"고 한 데 따른 것이다.

그는 "감사원은 탈원전 정책이 법적인 의사결정 절차를 위배하면서 수립됐는지를 감사하겠다고 하니, 감사 결과를 지켜보고 위법성 여부를 판단하면 될 일이지 왈가왈부할 일이 아니"라며 "애초에 야당이나 지난 정부에 대한 정치탄압은 호소할 수 있어도 '정부'에 대한 정치감사라는 말 자체가 우스운 것"이라고 비판했다.

윤 의원은 "감사원은 헌법과 감사원법에 의해 행정부의 직무감찰을 주요 업무로 한다. 행정부의 일부이지만 그 존립이유가 행정부 감시인 것"이라며 "그런데 '선을 넘고 도를 넘었다'니 '우리편이 임명했으니 우리편에 대해서는 입다무는 것'이 그 '선'이고 '도'인가"라고 반문했다.

그는 "한마디로 이분들의 '우리편' 의식은 우리편 보호를 위해서는 국가를 떠받치는 핵심 시스템도 가볍게 밟고 가야 한다는 것"이라며 "감사원이 자기 일 하겠다는데 여권이 떠드는 것 자체가 창피스러운 일"이라고 말했다.

국민의힘 서울시장 예비후보인 김근식 경남대 교수도 페이스북을 통해 "문 정권 인사들은 유난히 '냄새'를 좋아하나 봅니다. '냄새 정권'인가"라며 비판했다.

그는 "창피해서 입에 올리기도 어려운 냄새타령을 여비서에게 문자로 보낸 박원순 전 서울시장, 이용수 할머니 기자회견에 배후설을 주장하며 '냄새난다'고 헛소리했던 김어준 진행자, '쫄지마'라고 응원하면서 김어준에게 '냄새'난다고 자학개그하는 정청래 더불어민주당 의원"이라고 지적하고 "임 전 비서실장까지 나서서 최재형 감사원장한테 '냄새가 난다'고 비난하는 걸 보니. 문 정권은 냄새정권인 것 같다"고 꼬집었다.

김 교수는 "이들은 여기저기서 킁킁거리며 냄새만 맡고 다니나"며 "우리 국민들이 문 정권에게서 썩은내와 비린내가 진동함을 느낀다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr