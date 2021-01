정 총리 "내주 적용할 거리두기 조정 방안·설 방역대책 논의"

"3차 유행과의 싸움에서 최종적인 승패 좌우할 것"

"백신 접종 준비상황·우선순위 등 안전·효과성 점검"

"허위조작정보 바로잡아라…유포 행위 엄단하라"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 15일 "오늘 중앙재난안전대책본부(중대본)에서는 내주부터 적용할 사회적 거리두기 조정방안과 다음달 설 연휴를 대비한 방역대책을 함께 논의한다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서을청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중대본 회의에서 "이번 방역대책이 3차 유행과의 싸움에서 최종적인 승패를 좌우할 것"이라며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "누군가에게는 가족의 생계가, 또 누군가에게는 건강과 생명이 달린 중차대한 정책결정임을 잘 알고 있다"며 "무거운 책임감을 가지고 치열하게 고민해서 가장 지혜로운 결론을 내리도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

아울러 "중대본 직후에는 직접 생활방역위원회에 참석해 각계 전문가의 의견도 충분히 듣겠다"고 덧붙였다.

정 총리는 "백신에 관한 우리 국민의 인식을 보여주는 국내 연구진의 설문조사 결과가 주목을 끌고 있다"며 "응답자의 80%가 접종 의향을 밝히면서도 10명 중 7명은 '먼저 맞기보다는 지켜보다가 맞겠다'고 답했다 한다"고 언급했다.

이어 "코로나19의 위험성을 인지하면서도 단기간에 개발된 백신의 안전성에 대한 우려가 여전히 남아있는 것으로 보인다"며 "정부는 백신 접종 준비상황과 접종우선순위는 물론, 안전성과 효과성 문제도 충분히 점검하고 그때그때 국민 여러분께 설명해 드리겠다"고 피력했다.

정 총리는 "최근 일각에서 백신이 우리 몸의 유전자를 변형시킨다거나, 정부가 국민을 감시하고 통제하는 수단으로 백신을 사용하려 한다는 터무니 없는 주장들이 시중에 떠돌고 있다고 한다"며 "국민 건강뿐 아니라 정부의 신뢰도와 직결된 사안으로, 결코 가벼이 넘길 수 없는 문제"라고 지적했다.

그러면서 "방역당국은 근거 없는 허위조작정보에 대해 발 빠르게 사실관계를 바로잡고, 방송통신위원회 등 관계부처는 유포 행위를 엄단하는 등 적극 대처해 주시기 바란다"고 지시했다.

