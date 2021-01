[아시아경제 김종화 기자]에이스침대가 현대백화점 무역센터점에 '에이스 베드룸 솔루션' 팝업스토어를 오픈한다고 15일 밝혔다.

15일부터 24일까지 현대백화점 무역센터점 10층 문화홀에서 진행되는 이번 팝업스토어는 에이스침대의 프리미엄 라인업을 중심으로 다양한 매트리스를 직접 체험할 수 있다.

이번 행사 진행 기간 중 매트리스를 구매한 고객에게는 풍성한 사은품도 증정될 예정이다. ‘하이브리드 테크 레드(HT-R)’ 구매 시엔 20만원 상당의 차렵 이불 세트, ‘로얄 에이스(RA)’ 구매 시엔 50만원 상당의 프리미엄 호텔 베딩 세트를 제공한다.

에이스침대 관계자는 "새해를 맞아 침실과 거실을 새롭게 단장할 예정이라면 이번 기회를 놓치지 않길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr