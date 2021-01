[아시아경제 우수연 기자]독일 연방통계청은 지난해 독일 국내총생산(GDP)이 예비치로 전년대비 5% 감소했다고 14일(현지시간) 밝혔다.

지난해 GDP 감소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 독일 정부가 강력한 봉쇄 조치를 단행한 영향이다. 이는 시장의 컨센서스(5.1%)를 하회하는 수준이며 글로벌 금융위기를 겪었던 2009년의 연간 GDP 감소(-5.7%)보다 낮은 수치다.

독일 정부는 지난 3월부터 코로나19 극복을 위한 경기 부양책을 적극 시행하고 있다. 하지만 최근 코로나19 재확산으로 문화 체육 시설과 학교, 보육시설, 상점 등의 문을 닫는 전면 봉쇄 조치를 이달 말까지 연장했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr