[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 14일 오전 영등포구청 스튜디오 틔움에서 소띠 구민과 함께 비대면 새해인사를 나누고 주요 현안에 대해 소통하는 시간을 가졌다.

오전에는 세대별 소띠 구민과, 오후에는 주민자치위원장, 통장연합회장과 함께 구정 현안과 정책, 영등포에 바라는 점 등 격의없는 소통을 이어갔다.

채현일 구청장은 "2021년에도 구민분들과 다양한 방법으로 지속적으로 만나며, 영등포 제2의 도약을 위한 소통행정을 적극 펼쳐나가겠다"고 전했다.

