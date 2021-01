이란의 우리 선박 억류사건 정부 대응 상황 점검…미국 새 행정부 출범 앞두고 한미관계 발전 논의

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 14일 서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 열고 북한의 8차 당 대회 개최 결과 등 한반도 정세를 평가했다고 밝혔다.

청와대는 "(NSC) 참석자들은 ‘호르무즈 해협 우리 선박 억류 사건’ 관련 동향과 함께 정부의 대응 상황을 점검하고, 우리 국민과 선박의 조속한 억류 해제를 위해 범정부 차원의 노력을 경주해 나가기로 했다"고 전했다.

청와대는 "미국 신행정부 출범을 앞두고 한미관계 발전과 한반도 평화 프로세스 진전 노력에 공백이 없도록 관련 대책을 추진해 나가기로 했다"고 덧붙였다.

NSC 상임위원들은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 국내외 상황 점검과 필요한 대책에 대해서도 논의했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr