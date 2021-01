'사진을 전문가처럼'…삼성전자, 프리미엄 이미지센서 '아이소셀 HM3' 출시

'스마트 ISO 프로'탑재…'밝고 선명한 이미지 촬영'

자동초점 최적 렌즈 탑재 '슈퍼 PD 플러스' 적용

프리뷰 모드 동작 전력 기존 대비 약 6%↓

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자가 15일 최첨단 고감도 촬영 기술을 탑재한 1억800만화소 이미지센서 '아이소셀 HM3'를 출시했다고 밝혔다.

'아이소셀 HM3'는 HMX, HM1의 계보를 잇는 삼성전자의 3세대 0.8㎛(마이크로미터, 100만분의 1미터) 1억800만화소 이미지센서다. 이 제품은 '1.33 분의 1'인치 크기에 픽셀 1억800만개를 집적했다.

이 제품은 '스마트 ISO(감도) 프로', '슈퍼 PD 플러스' 등 삼성전자 자체 카메라 기술을 탑재해 완성도 높은 사진 촬영이 가능하다.

스마트 ISO 프로는 터널의 출구와 같이 밝고 어두운 부분이 섞여있는 환경에서 서로 다른 ISO 값으로 빛을 증폭하고 이를 합성하는 HDR(High Dynamic Range) 기술이다. ISO가 낮으면 빛에 둔감하게 반응하지만 사진의 화질이 향상되고, 반대로 감도가 높으면 빛에 민감하게 반응해 노이즈가 발생한다.

시간을 달리해 여러 번 촬영하는 기존 HDR 기술은 피사체의 움직임이 잔상으로 나타날 수 있는 반면 스마트 ISO 프로는 이미지 촬영 감도 차이를 이용하는 기술이기 때문에 잔상을 최소화할 수 있다.

특히 스마트 ISO 프로 모드에서는 기존 10비트(10억7000만 색상)보다 약 64배 이상 색 표현 범위를 넓힌 12비트(687억색상)로 촬영하기 때문에 더 풍부한 색 표현이 가능하다.

삼성전자는 아이소셀 HM3에 최적화된 마이크로 렌즈를 탑재한 슈퍼 PD 플러스 기술도 탑재했다. 어두운 환경에서도 기존보다 50% 빠르게 초점을 검출할 수 있어 흔들림 없는 이미지를 촬영할 수 있다.

또한 빛의 양에 따라 인접하는 9개 픽셀을 하나로 묶어 색 재현력을 높이고 노이즈 억제 기술도 추가해 기존 대비 최대 50%까지 감도를 향상시켰다.

아이소셀 HM3 설계최적화를 통해 프리뷰 모드 동작 전력을 기존 대비 약 6% 줄이는 등 삼성전자는 제품 사용에 필요한 에너지를 최소화하기 위해 노력했다.

장덕현 삼성전자 시스템LSI사업부 센서사업팀 부사장은 "삼성전자는 픽셀 집적 기술 외에도 이미지센서 성능 향상을 위한 끊임없는 혁신을 통해 고객이 요구하는 것 이상의 제품을 지속 출시하고 있다"며 "'아이소셀 HM3'는 최신 카메라 기술이 집약된 삼성전자 이미지센서 기술력의 결정체로 차세대 모바일 기기의 핵심 솔루션"이라고 말했다. 삼성전자는 현재 '아이소셀 HM3'를 양산하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr