[아시아경제 임혜선 기자] 영캐주얼기업 이앤씨는 올해 봄·여름 시즌 상품을 출시했다고 14일 밝혔다.

이엔씨는 올해 예년과 달리 단순하면서도 모던한 '클래식무드'가 디자인의 큰 축으로 자리 잡을 것으로 내다봤다. 당분간 계속될 재택 병행근무에 따라 편안한 '집콕패션'이 주목받을 것으로 보고, 부르러운 색감의 셔츠와 편안한 칫의 팬츠를 내놨다.

직장인의 출근복인 슈트의 경우 유행과 계절을 타지 않는 편안하고 실용적인 슈트를 기본으로 하고, 소재와 색감에 고급스러움을 더했다.

우상배 대표는 "올해도 직장과 재택을 병행하는 시간들이 많을 것으로 예상되어글로벌 패션의 추세에 맞춰편안하고 지루하지 않는 패션을 선보일 계획"이라며 "소비자 접점 채널 역시 온라인의 성공적 안착을 기반으로 온-오프 믹스 전략을 상황에 따라 유연하게 펼칠 것"이라고 말했다.

