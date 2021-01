NH농협 김해시지부, '김해시미래인재장학재단' 첫 기부 주인공 됐다

NH농협 김해시지부 5000만원 기부 … 활성화 마중물

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] NH농협 김해시지부가 ‘김해시미래인재장학재단’의 첫 기부자가 됐다.

미래인재장학재단은 NH농협 김해지부의 5000만원 기탁이 지역 인재 육성을 위한 기부 활성화의 마중물이 될 것으로 기대한다고 14일 밝혔다.

박삼재 지부장은 “미래인재장학재단의 출범을 축하드리며 첫 번째 기부자가 돼 매우 기쁘다”며 “어려운 시기에 사회 전반적으로 기부문화가 많이 위축된 상황인데 새해 기운을 받아 김해 청소년들에게 더욱 좋은 일이 생기기를 바라는 뜻에서 기탁하게 됐다”고 말했다.

허성곤 시장은 “미래인재장학재단 출범 이후 첫 번째 기탁자가 탄생해 너무 감사하다”며 “시 출연기관인 장학재단의 출범으로 지역 아이들에게 더 많은 장학 혜택을 줄 수 있게 됐다. 앞으로 더욱더 활발한 장학사업을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

