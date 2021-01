작년 은행 가계대출 100조원 ↑…영끌·빚투에 사상 최대폭 증가

한국은행 '2020년 12월중 금융시장 동향'

[아시아경제 김은별 기자] 빚을 내 주식이나 집을 사려는 수요가 폭증한 지난해 은행 가계대출 증가액이 속보치를 작성하기 시작한 2004년 이후 역대 최대를 기록했다. 영끌(영혼까지 끌어모음)·빚투(빚내서 투자) 열풍이 은행 가계대출 증가액을 통해 확인된 셈이다.

14일 한국은행은 '2020년 12월중 금융시장 동향'을 발표하고, 지난해 연중 은행 가계대출 규모가 100조5000억원 늘었다고 밝혔다.

윤옥자 한은 금융시장국 시장총괄팀 과장은 "(지난해) 주택매매거래가 많이 늘었고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 생활자금 수요, 공모주 청약, 주식 매수를 위한 자금 수요가 유발되면서 가계대출이 많이 늘었다"고 설명했다.

지난해 연간 가계대출 증가액 중 주택담보대출 증가액은 68조3000억원이었고, 기타대출은 32조4000억원 증가했다. 주담대 증가 규모는 지난 2015년 70조3000억원 이후 최대 폭으로 늘었다. 기타대출은 역대 최대 증가폭을 기록했다. 기타대출은 일반 신용대출이 대부분을 차지하는데, 집을 구매할 때 부족한 자금을 신용대출로 메우거나 주식투자를 하기 위해 신용대출을 받은 사람들이 많았다는 점을 알 수 있다.

지난해 12월 한 달간 증가폭을 보면, 은행들이 가계대출 관리에 들어가면서 전월대비 증가규모가 큰 폭 축소됐다. 12월 가계대출은 6조6000억원 늘어 직전달(13조7000억원) 대비 증가 규모가 줄었다. 다만 주담대는 집단대출 취급이 둔화하긴 했지만, 전국 주택매매 및 전세 관련 자금수요가 늘면서 6조3000억원 늘었다. 직전달(6조2000억원)과 비슷한 수준으로 늘어난 것이다.

은행 전세자금대출 증가액의 경우 지난해 12월 2조8000억원으로, 직전달(2조3000억원)에 이어 증가세를 이어갔다. 전세자금대출 증가폭은 지난해 2월(3조7000억원) 이후 최고 수준이다.

한편 지난해 12월엔 기업들이 부채비율 관리에 나서면서 기업대출은 감소 전환했다. 12월 대기업대출은 5조원, 중소기업 대출은 6000억원 줄어들면서 총 기업대출 규모는 5조6000억원 감소했다. 기업대출의 경우에도 연간 기준으로는 107조4000억원 늘었다.

회사채는 연말 기관의 투자수요가 줄었음에도 불구하고 회사채·기업어음(CP) 매입기구(SPV)의 매입이 영향을 미치면서 소폭 순발행(3000억원)됐다. 주식은 일부 대기업이 유상증자를 하면서 발행규모가 8000억원에서 3조원으로 늘었다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr