일본 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 저지를 위해 외국인 입국을 전면 중단하기로 한 14일 인천국제공항 2터미널 출국장이 썰렁하다. /문호남 기자 munonam@

